Walmart: Reduziert Roboter!

Walmart Inc (NYSE:WMT) verfolgt nicht länger die Pläne, in seinen Geschäften Inventar-Scanning-Roboter einzusetzen. Der Einzelhändler hat seine fünfjährige Zusammenarbeit mit Bossa Rova Robotics Inc. beendet , wie das Wall Street Journal berichtet.

Was geschah

Die Supermarktkette stellte fest, dass sie keine speziell entworfenen sechs Fuß hohen Inventarverfolgungsroboter benötigt, insbesondere dann nicht, wenn ihre menschlichen Mitarbeiter in der Lage sind, ähnliche Ergebnisse zu liefern,



