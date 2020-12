Walmart: Mehr Gerechtigkeit für Konsolenkäufer!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Walmart Inc. (NYSE:WMT) befindet sich in einem Kampf mit so genannten “Grinch Bots”, die darauf aus sind, die heißesten Artikel dieses Jahres zu ergattern, darunter die neuesten PlayStation 5 und Xbox-Konsolen.

Was geschah

Der Chief Information Security Officer des Einzelhändlers, Jerry Geisler, listete am Dienstag die Schritte auf, die das Unternehmen unternommen hat, um sicherzustellen, dass die Bots nicht an die Artikel wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung