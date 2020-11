Walmart, Home Depot Aktien: Laut Cramer fallen Aktien ungerechtfertigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Jim Cramer von CNBC teilte am Dienstag seine Einschätzung zu zwei Einzelhandelsgiganten mit, die über die Gewinne des dritten Quartals berichteten.

Was geschah

Sowohl Walmart Inc (NYSE:WMT) als auch Home Depot Inc (NYSE:HD) meldeten Gewinne. Cramer benutzte das Akronym W.A.T.C.H., um über die fünf Einzelhändler zu sprechen, die florieren und in der Zukunft überleben werden. Amazon.com (NASDAQ:AMZN), TargetCorporation (NYSE:TGT) und Costco Wholesale Corporation ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung