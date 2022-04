Walmart Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

An der Börse New York notiert die Aktie Walmart am 08.04.2022, 10:30 Uhr, mit dem Kurs von 156.54 USD. Die Aktie der Walmart wird dem Segment "Hypermärkte und Superzentren" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Walmart nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Walmart gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 23,35 insgesamt 20 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 29,3 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für Walmart liegen aus den letzten zwölf Monaten 16 Buy, 7 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Walmart vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 169 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (156,54 USD) könnte die Aktie damit um 7,96 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Walmart-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,58 Prozent und liegt damit 89,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, 90,97). Die Walmart-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

