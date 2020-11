Walmart-Aktie: Die Zukunft der Lieferung?

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Walmart Inc (NYSE:WMT) sagte am Dienstag, dass sie ein Pilotprogramm mit der selbstfahrenden Auto-Einheit Cruise der General Motor Company (NYSE :GM) zur kontaktlosen Auslieferung Anfang nächsten Jahres in Scottsdale, Arizona, starten wird.

Was geschah

Die Kunden des Einzelhandelsriesen konnten von ihrem örtlichen Geschäft aus eine Bestellung aufgeben, und ein Cruise-Fahrzeug sollte die Lieferung im Rahmen des Pilotprogramms übernehmen. "Vielleicht erweitern wir heute die Liefermöglichkeiten,



