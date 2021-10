Walmart-Aktie: Will 200 Bitcoin-Automaten in den USA installieren!

Überblick

Walmart INC (NYSE:WMT), das umsatzstärkste Unternehmen der Welt, ermöglicht seinen Kunden den Kauf von Bitcoin (CRYPTO: BTC) in Dutzenden seiner US-Filialen. Walmart-Kunden können jetzt Bitcoin an 200 Kiosken in seinen Geschäften kaufen. Walmart plant die Installation von 8.000 Bitcoin-Automaten in den USA und hat 200 davon in einem Pilotprogramm installiert.

Obwohl das Pilotprogramm nur 200 Kioske umfasst, sollen laut Bloomberg schließlich 8.000 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung