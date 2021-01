Walmart Aktie: Warum Kunden bestimmte Artikel kostenlos behalten dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Der Einzelhandelsriese Walmart Inc. (NYSE:WMT) und E-Commerce-Händler wie Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN) und Chewy Inc. (NYSE:CHWY) setzen künstliche Intelligenz ein, um die finanzielle Machbarkeit der Bearbeitung von Produktrücksendungen zu ermitteln, wie das Wall Street Journal berichtet.

Was passiert ist

Die technologiegestützte Methode zeigt, dass die Rückerstattung des Bestellbetrags für preiswerte Produkte und die Erlaubnis für die Kunden, das Produkt zu behalten, billiger ist als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung