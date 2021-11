Walmart Aktie: Walmart bleibt in der Nähe des Widerstands hängen!

Die Aktien von Walmart Inc.(NYSE:WMT) stiegen am Montagmorgen zunächst an, fielen dann aber wieder zurück. Die Aktien stiegen an, nachdem der Public Investment Fund, der Staatsfonds Saudi-Arabiens, mehr Walmart-Aktien in seinen Fonds aufgenommen hatte. Walmart lag bei Veröffentlichung am Montagnachmittag um 0,60% niedriger bei $146,91.

