Walmart-Aktie: Stellt vor den Feiertagen 20.000 Beschäftigte ein!

Walmart Inc. (NYSE:WMT) sagte am Mittwoch, dass es plant, 20.000 Mitarbeiter in seinem Lieferkettennetzwerk einzustellen, um den bevorstehenden Weihnachtseinkaufsansturm zu bewältigen.

Bei den neuen Stellen handelt es sich um Festanstellungen, aber um eine Mischung aus Vollzeit- und Teilzeitstellen. Die Stellen in der Lieferkette werden in über 250 Distributionszentren, Fulfillment-Zentren und Transportbüros verteilt und umfassen eine breite Palette von Funktionen wie Auftragsausfüller, ...



