Walmart Aktie: Rüstet sich für die Zukunft, während die Wall Street die Aktien abstößt!

Walmart Inc. (NYSE:WMT) legte am Donnerstag ehrgeizige Pläne vor, um den Jahresumsatz in den kommenden Jahren um 4% zu steigern, wobei Milliarden von Dollar in den Ausbau des E-Commerce investiert werden sollen. Die Wall Street konzentrierte sich jedoch auf die schwächer als erwartet ausgefallenen Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021 sowie auf die wenig inspirierende Prognose für das Geschäftsjahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung