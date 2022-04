Walmart-Aktie: Positives für US-Trucker!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Was wichtig ist Walmart Inc (NYSE:WMT) hat das Einstiegsgehalt für die Fahrer von Walmart Private Fleet auf 110.000 Dollar pro Jahr angehoben. Der Einzelhandelsriese beschäftigt rund 12.000 Fernfahrer in seiner Flotte. Der Schritt erfolgt inmitten eines Fahrermangels, der die Lieferkette ins Stocken bringt und zu Warenknappheit führen kann, berichtet Reuters. "Wir sind stolz darauf, Gehaltserhöhungen anzukündigen, um sicherzustellen, dass Walmart eines der besten Unternehmen der… Hier weiterlesen