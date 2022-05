Walmart-Aktie: Partnerschaft mit DroneUp!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Partnerschaft mit dem Drohnenlieferanten DroneUp Der Einzelhandelsriese Walmart will sein Drohnen-Liefernetz bis zum Jahresende auf 34 Standorte in sechs US-Bundesstaaten ausdehnen, und zwar durch eine Partnerschaft mit dem Drohnenlieferanten DroneUp. Die Lieferungen werden rund 4 Millionen US-Haushalte in Arizona, Arkansas, Florida, Texas, Utah und Virginia erreichen. Der Einzelhändler arbeitet seit einem Jahr an der Drohnenzustellung und hat in den vergangenen… Hier weiterlesen