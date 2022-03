Walmart-Aktie: Neue Planungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Überblick(NYSE:WMT) plant den Bau eines neuen Fulfillment Centers im Süden Pennsylvanias, um sein Lieferkettennetzwerk und seine E-Commerce-Fähigkeiten zu unterstützen. Die 1,8 Millionen Quadratmeter große Anlage in Shippensburg, die im Frühjahr 2022 eröffnet werden soll, wird bis zu 600 dauerhafte Vollzeitarbeitsplätze in der Region schaffen. In den Fulfillment-Zentren werden Millionen von Artikeln gelagert, die bereits am nächsten Tag kommissioniert, verpackt und direkt