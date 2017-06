Walmart-Aktie: Ist nun Vorsicht geboten?

Liebe Leser,

der starke Kursanstieg ist nicht nur der guten geschäftlichen Entwicklung zu verdanken. Aus charttechnischer Sicht haben die gleitenden Durchschnitte auf Basis der letzten 38 und 100 Tage ein Kaufsignal gebildet. Diese wurden von etlichen Investoren zum Einstieg in die Aktie genutzt.

Deutet der Relative Stärke Index auf eine Korrektur hin?

Betrachtet man den RSI (14) auf Tagesbasis, so deutet einiges auf eine mögliche Korrekturbewegung hin. Der RSI-Wert ist mittlerweile wieder in den überkauften Bereich gelaufen und könnte deshalb den Kurs in den nächsten Wochen unter Druck bringen.

MACD deutet auf eine neutrale Phase hin

Der MACD hat vor kurzem ein Kaufsignal gebildet, das den Aktienkurs jedoch nicht weiter nach oben befördern konnte. Trotzdem läuft die Aktie weiter in Richtung des 3-Jahres-Hochs und könnte dieses noch in der ersten Jahreshälfte erreichen, sofern die Aufwärtsdynamik anhält. Schafft die Aktie den Anstieg auf das Hoch bei rund 90 $, ergäbe sich hieraus ein Kursgewinn von mehr als 10 %.

Ein Beitrag von Johannes Weber.