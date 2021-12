Walmart Aktie: Es wird konkret!

Für die Aktie Walmart aus dem Segment "Hypermärkte und Superzentren" wird an der heimatlichen Börse New York am 13.12.2021, 23:37 Uhr, ein Kurs von 141.03 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Walmart auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Walmart schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,61 % und somit 1,26 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,87 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Die Aktie von Walmart gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 23,35 insgesamt 23 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 30,23 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Walmart-Aktie sind 14 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Walmart-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 172,94 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (141,03 USD) ausgehend um 22,63 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Walmart von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

