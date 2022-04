Walmart-Aktie: Eröffnung neuer Gesundheitszentren in Florida!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

(NYSE:WMT) hat fünf neue Walmart Health Zentren in Nord- und Zentralflorida eröffnet. Walmart Health bietet den Floridianern eine zugängliche Gesundheitsversorgung, beginnend in Jacksonville und an vier weiteren Standorten in den Gebieten Jacksonville, Orlando und Tampa. Die Walmart Health Zentren bieten verschiedene Dienstleistungen an, darunter Grundversorgung, Labore, Röntgen und EKG, Verhaltensmedizin und Beratung, Zahnmedizin, Optik und Hörgeräte. „Da auf 1.380 Einwohner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!