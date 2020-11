Walmart-Aktie: Deal mit KKR und Rakuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rakuten":

Walmart Inc (NYSE:WMT) hat seine Beteiligung an der japanischen Supermarktkette Seiyu an die Investmentfirma KKR & Co, Inc (NYSE:KKR) und das lokale E-Commerce-Konglomerat Rakuten Inc (OTC:RKUNY) in einem 1,65 Milliarden Dollar (172,5 Milliarden JPY) schweren Deal verkauft.

Was geschah

KKR wird eine 65%ige Beteiligung an Seiyu erwerben, und Rakuten wird über eine neu gegründete Tochtergesellschaft, die sich auf die digitale Umgestaltung des Einzelhandels



