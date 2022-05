Walmart Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Walmart weist am 18.05.2022, 22:52 Uhr einen Kurs von 131.35 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Hypermärkte und Superzentren" geführt.

Die Aussichten für Walmart haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Walmart. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 89,3 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Walmart momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Walmart ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 71,54). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. Walmart wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Walmart-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 16 Buy, 7 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Walmart vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 169,09 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 28,73 Prozent erzielen, da sie derzeit 131,35 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Walmart wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Walmart auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

