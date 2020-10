Wallstreet Online-Aktie: Fantastisch!

Am hiesigen Aktienmarkt ist die Wallstreet Online-Aktie einer der besten Performer in der (Post)-Corona-Zeit. Im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen war der Kurs zunächst ebenfalls unter Druck geraten und Mitte März auf ein Tief bei 3,00 Euro gefallen. In der zweiten März-Hälfte kehrten dann jedoch die Bullen an den Markt zurück und initiierten eine kräftige Aufwärtsbewegung. Sie besteht bis heute und hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >