Walliser Kantonalbank: Pierre-Alain Grichting soll neuer VR-Präsident werden

Sitten (awp) - Nach dem Rücktritt von Jean-Daniel Papilloud soll bei der Walliser Kantonalbank (WKB) Pierre-Alain Grichting neuer Verwaltungsratspräsident werden. Zudem soll Sandra Lathion neu in das Aufsichtsratsgremium einziehen. Dies schlägt der Walliser Staatsrat vor. Grichting sei seit einem Jahr Mitglied des Verwaltungsrats und habe umfassende Kenntnisse im Bankwesen sowie der Walliser Wirtschaft, schrieb die WKB am Mittwoch in einem Communiqué. Grichting ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.