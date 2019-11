Wallex Technologies verzeichnet bei rasantem monatlichem Wachstum einen annualisierten GTV von über 1 Milliarde US-Dollar und vergrößert sein Managementteam

Der neue CCO, CTO und Group Head of Compliance sollen demUnternehmen helfen, sein Geschäft schneller auszuweiten und sollensein internationales Wachstum fördernSingapur (ots/PRNewswire) - Wallex Technologies hat binnen wenigerMonate nach seinem Start in Singapur und Indonesien und seiner vonBEENEXT angeführten "pre-Series A" den annualisiertenBrutto-Transaktionswert (Gross Transaction Value, GTV) von mehr als 1Milliarde US-Dollar überschritten. Wallex' Geschäft, das sich auf denB2B-Bereich konzentriert, den Devisenverkehr und grenzüberschreitendeZahlungen abdeckt, wächst weiter rasant - mit einem Wachstum von über20 Prozent im Vormonatsvergleich.Wallex' neue leitende Angestellte bringen tiefgreifendeBranchenerfahrungen in ihre jeweiligen Rollen ein. Diese werden demWallex-Managementteam von großem Nutzen sein, während es sichvorbereitet, das Geschäft des Unternehmens auszuweiten undinternational zu expandieren.In die leitenden Positionen wurden berufen: Anthony Man als "ChiefCommercial Officer" und "Country Head of Singapore", Andrew Marchenals "Chief Technical Officer" sowie Christopher Liu als "Group Headof Compliance". Die neuen Leiter werden allesamt in Singapurarbeiten."Als singapurisches Unternehmen arbeitet Wallex an derSchnittstelle dreier Bereiche, in denen Singapur weltweit führendist: internationaler Handel, Fintech-Innovation und Devisenhandel.Das verschafft uns eine ideale Basis für den Ausbau unseresGeschäfts, das sich auf den B2B-Bereich konzentriert, denDevisenverkehr und grenzüberschreitende Zahlungen abdeckt. Wirplanen, auf unseren bestehenden Stärken in Singapur und Indonesienaufzubauen und unsere Standorte strategisch auf andere wichtigeHandels- und Devisenzentren auszudehnen", so Jody Ong, CEO undMitbegründer von Wallex.Anthony Man, der neue Chief Commercial Officer und Country Head ofSingapore, ist dafür verantwortlich, Wallex' kommerziellesProduktangebot, Geschäftspartnerschaften und internationale Expansionzu fördern und Wallex' größer werdendes Singapur-Team zu managen.Anthony bringt aus seiner beruflichen Erfahrung und seinenErfahrungen auf den Feldern Finanzdienstleistungen und Managementbreite Kompetenzen und eine internationale Sichtweise mit. Diesewerden sich, während Wallex sein rasantes Wachstum und seineinternationale Expansion fortsetzt, als überaus wertvoll erweisen.Anthony war zuvor im Vereinigten Königreich, in Hongkong und Singapurals Rechtsanwalt, Investmentbanker sowie im Verkauf und Handel tätig- zuletzt bei Goldman Sachs. Bevor er sich Wallex anschloss,arbeitete Anthony als "Chief Strategy Officer" bei einerindonesischen, KMU-orientierten P2P-Kreditplattform.Andrew Marchen, der neue Chief Technology Officer, ist dafürverantwortlich, Wallex' Technologieplattform und -kanäleweiterzuentwickeln und zu verbessern, die dazu beitragen werden, dasUnternehmen auf Industrie-Maßstab zu heben. Bevor er sich Wallexanschloss, war Andrew in einer Reihe von Technologie- undInnovationsfunktionen tätig und war zuvor "Chief Architect" bei derNCS Group - einem multinationalen IT- und Kommunikationsunternehmen,das von Singtel übernommen wurde.Christopher Liu, der neue Group Head of Compliance, ist dafürverantwortlich, Wallex' Compliance-Framework weiterzuentwickeln.Christophers umfassende Erfahrung im Bereich AML (Anti-Geldwäsche)und sein fachliches Urteil werden dazu beitragen, dass Wallexinternational vorgeschriebene Kriterien erfüllt. Bevor er sich Wallexanschloss, war Christopher 15 Jahre lang bei Citibank tätig, wo erals "Regional Head of AML" für Citibanks Konsumenten- undKMU-Geschäft arbeitete. Kombiniert mit seinen drei Jahren im"Commercial Affairs Department" wird Christopher Wallex mit seinenspeziellen Erfahrungen auf den Feldern AML- undCompliance-Risikomanagement unterstützen."Wir freuen uns sehr, dass wir dieses neue Managementteam alsPartner für die nächste Etappe unseres Weges gewinnen konnten. DieErfahrungen, die die neuen Leiter zusammen mitbringen, ebenso wieunsere gemeinsamen Werte, werden dazu beitragen, unserinternationales Wachstum zu beflügeln. Der Ausbau von Wallex' Netzenwird es uns auch ermöglichen, unsere kosteneffizienten,kundenorientierten Dienstleistungen für internationale Kundenanzubieten und unsere geschäftlichen Fähigkeiten zu verbessern. NebenSüdostasien streben wir im kommenden Jahr die Expansion nach Hongkongals Tor zum chinesischen Festland sowie nach Japan an, um unsinnerasiatische und globale Handelsströme zu erschließen und unserEngagement in den zweit- und drittgrößten Volkswirtschaften der Weltzu erhöhen." - Hiroyuki Kiga, COO und Mitbegründer von Wallex.Wallex geht über seine B2B-konzentrierte Online-Plattform miteinem volumenbasierten Preismodell auf die Probleme desDevisenverkehrs und internationaler Zahlungen ein. Dadurch, dass esbessere Wechselkurse, bessere Transfergebühren und besserenKundenservice bietet, hilft Wallex seinen KMU-Kunden, mehr aus ihremGeld zu machen.Wallex wird sowohl von der Monetary Authority of Singapore (MAS)als auch von der Bank Indonesia (BI) reguliert, nachdem dasUnternehmen im Juli 2018 eine "Remittance License"(Überweisungslizenz) von der MAS und im November 2018 eine "MoneyTransfer License" (Geldtransferlizenz) von der BI erhalten hat.Wallex wird vom 11. bis 13. November 2019 auf dem "SingaporeFintech Festival" (Stand "1K13") ausstellen.Pressekontakt:Hirohiro@wallextech.com+65-9446-6229Original-Content von: Wallex Technologies Pte Ltd, übermittelt durch news aktuell