Wallaby Medical und phenox schaffen ein weltweit führendes Unternehmen für neurovaskuläre Produkte - Zusammenschluss soll globales Wachstum beschleunigen

Bochum, Deutschland (ots/PRNewswire) -Wallaby Medical („Wallaby") hat heute mitgeteilt, dass man die phenox GmbH einschließlich des Tochterunternehmens femtos GmbH (gemeinsam „phenox") übernommen hat. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf insgesamt annähernd 500 Mio. EUR, Meilensteinzahlungen sind vorgesehen. Wallaby ist ein global tätiges innovatives Unternehmen der Medizintechnik mit Fokus auf Entwicklung und Vermarktung neurovaskulärer interventioneller Produkte zur Behandlung von Schlaganfällen. phenox ist ein in Deutschland ansässiger weltweiter Innovations- und Technologieführer für interventionelle neurovaskuläre Medizinprodukte. Bei der Übernahme handelt es sich um eine der weltweit größten Cross-Border-Transaktionen der letzten Jahre in der Branche. Treibende Kraft sind enorme Wachstumschancen sowohl beim Portfolio als auch bei der geografischen Abdeckung. Das gemeinsame Unternehmen hat dadurch die Möglichkeit, bei der Bereitstellung eines breiten Spektrums an neurovaskulären Technologien und Lösungen für Kunden und Patienten weltweit in den U.S.A., China, Europa und Japan sowie in weiteren internationalen Märkten eine Führungsposition einzunehmen.Die Transaktion hat alle notwendigen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen erhalten und gilt als abgeschlossen. Michael Alper, derzeit CEO von Wallaby, wird CEO der neuen Organisation. Prof. Dr.-Ing. Hermann Monstadt, Gründer von phenox, wird den Aufgabenbereich des Geschäftsführers von phenox übernehmen. Sämtliche aktuellen Produktmarken von phenox werden weitergeführt.Wallaby hat seinen Sitz in Laguna Hills, Kalifornien, und in Shanghai, China. Das Unternehmen erzielt einen erheblichen Teil der Umsätze mit seinen erstklassigen Spitzenprodukten in den U.S.A. sowie in weiteren wichtigen entwickelten Märkten. phenox mit Firmensitz in Bochum verfügt über ein breites Produktportfolio zur Behandlung ischämischer und hämorrhagischer Schlaganfälle, das in mehr als 45 Ländern vertrieben wird. Die beiden Unternehmen sind seit 2019 strategische Partner. phenox ist exklusiv für den Vertrieb des Wallaby Produkts Avenir® Coil System in den Vereinigten Staaten und in europäischen Märkten sowie für Esperance™ Aspirationskatheter im US-Markt zuständig.Im Rahmen der Transaktion hat Wallaby zugleich das phenox-Unternehmen femtos GmbH übernommen. femtos entwickelt und produziert neurovaskuläre Produkte der nächsten Generation zur Behandlung von Schlaganfällen. Eine besondere Kompetenz des Unternehmens ist die Femtosekunden-Lasertechnologie zur Herstellung von Stents und weiteren implantierfähigen Produkten. femtos ist ein Inkubator für neue Produkte der Medizintechnik, darunter zwei mit CE-Zulassung.„Die Übernahme ist ein logischer nächster Schritt in der Beziehung beider Unternehmen. Sie ist zudem ein transformativer Schritt auf dem Weg zu unserer Vision, einer größtmöglichen Zahl von Menschen mit Schlaganfall das Leben zu retten", sagte der CEO von Wallaby, Michael Alper. „Das aus Wallaby und phenox entstehende neue Unternehmen hat seine Wurzeln in Europa und China und darüber hinaus eine starke Präsenz in den U.S.A. Hinzu kommt der jüngst erfolgte Eintritt in den japanischen Markt. Durch die Zusammenlegung der hochgradig komplementären Produkt-Pipelines beider Unternehmen sind wir jetzt in der Lage, ein umfassendes Spektrum an interventionellen neurovaskulären Produkten und Lösungen mit Weltklasse-Qualität anzubieten. Durch das erweiterte Produktportfolio, die gesteigerten F&E-Kapazitäten und die ausgeweitete geografische Abdeckung erzielt Wallaby/phenox einen beispiellosen Wettbewerbsvorteil auf seinem Weg zum Marktführer im globalen Markt für neurovaskuläre Produkte."„Ich bin hocherfreut, Wallaby zu verstärken", sagte Hermann Monstadt, Geschäftsführer von phenox. „Wir haben in den vergangenen 17 Jahren ein Unternehmen aufgebaut, das sich dafür einsetzt, die optimalen Produkte und Lösungen für seine Kunden und Patienten bereitzustellen. Im Rahmen unserer bisherigen Zusammenarbeit haben wir Wallaby schätzen gelernt und wir sehen klar ein gemeinsames Engagement für Qualität und Innovation. Diese Transaktion wird es ermöglichen, phenox' Technologie mit den starken Ressourcen von Wallaby weiterzuentwickeln und phenox' Produkte in neue Märkte zu bringen. Damit ergeben sich für das kombinierte Unternehmen bedeutende Wachstumsmöglichkeiten", fügte er hinzu.Wallaby finanziert die Übernahme von phenox aus den Erlösen seiner „Series D"-Finanzierungsrunde, die von führenden Investoren aus dem Gesundheitswesen begleitet wurde. Das Produktportfolio von Wallaby umfasst das Avenir® Coil System, ein technisch differenziertes neuroembolisches Coil-System zur Behandlung von intrakraniellen Aneurysmen und anderen neurovaskulären Anomalien, den Esperance™ Aspirationskatheter, zugelassen in den USA und in China für die Behandlung von ischämischen Schlaganfällen, und den Esperance™ Distal Access Catheter, der in China als Extensionskatheter zugelassen ist. Darüber hinaus hat Wallaby eine ganze Reihe von neurovaskulären Produkten in der Entwicklung. Die Produkte von Wallaby werden derzeit in über 30 Ländern und Regionen vermarktet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wallabymedical.com.Seit ihrer Gründung in 2005 in Bochum hat sich die phenox zu einem globalen Innovationsführer im Bereich der neurovaskulären Produkte zur interventionellen Behandlung von Schlaganfällen entwickelt. Die Gesellschaft verfügt über ein breites Portfolio an Produkten zur Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen sowie sogenannten Access & Support Devices. Zu den wichtigsten Produkten der Gesellschaft zählen die p64/p48 Familie an Flow Diverter zur Behandlung von intrakraniellen Aneurysmen sowie die pRESET Famile an Stent Retrievern zur Behandlung von ischämischen Schlaganfällen mittels mechanischer Thrombektomie. Darüber hinaus verfügt phenox über proprietäre Beschichtungstechnologien für ihre Dauer- und Kurzzeitimplantate. Die Produkte von phenox werden global in über 45 Ländern basierend auf international führenden klinischen Daten vermarket. Die Gesellschaft hat Tochtergesellschaften in Italien, Großbritannien, Irland sowie den USA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://phenox.net/international/