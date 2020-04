Wall: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wall. Die Aktie notiert im Handel am 12.04.2020, 10:06 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 22.75 CAD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Wall auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wall. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Die Aktie von Wall gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 4,79 insgesamt 79 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "", der 22,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Wall hat mit einer Dividendenrendite von 8,89 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.41%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt +4,48. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Wall-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.