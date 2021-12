Die Wall Street sieht bei dieser Top-Aktie ein Gewinnwachstum von 333 % bis 2025

Eine Top-Aktie mit einem Gewinnwachstum von 333 %? Und das in den nächsten ca. vier Jahren? Ohne Zweifel könnte das eine spannende Wachstumschance sein, die vor einer Neubewertung steht. Gerade Gewinnwachstum führt schließlich in der Regel dazu, dass Aktien erst zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Neben dem Umsatzwachstum ist das häufig ein zweiter Schub.

Aber welche Top-Aktie könnte ein Gewinnwachstum von 333 % zeigen? Ganz ehrlich: Es ist eine spannende Wachstumsaktie, die im Foolishen Kontext nicht gerade unbekannt ist. Hier kommt der Name … und eine Prognose, die dich grundsätzlich interessieren dürfte.

Top-Aktie: Gewinnwachstum 333 % bis 2025

Die Top-Aktie, die ein Gewinnwachstum von 333 % bis zum Jahre 2025 ausweisen könnte, ist die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X). Sagt dir der Name noch nix? Im Endeffekt handelt es sich um einen Streaming-Akteur, der eine Meta-Plattform aufbaut und mehrere Möglichkeiten besitzt, um das operative Geschäft zu monetarisieren. Aber bleiben wir vielleicht bei der Prognose.

Jedenfalls hat ein Analyst aus dem Hause The Motley Fool die Analystenschätzungen für die kommenden Jahre zusammengefasst. Demnach rechnet die Wall Street mit einem Gewinnwachstum von 333 % für diesen Zeitraum. Aber schauen wir auf die einzelnen Jahre, wie die Roku-Aktie sich beim Gewinn entwickeln soll. Im kommenden Jahr 2022 soll der Wert auf 1,50 US-Dollar je Aktie steigen. Im darauffolgenden Jahr auf soll es quasi zu einer Gewinnverdopplung von 2,92 US-Dollar kommen und bis zum Jahre 2025 könnte der Wert auf 6,93 US-Dollar steigen. Wirklich eine spannende Perspektive, die der Analystenkonsens hier zeichnet.

Aber was bedeutet ein Gewinnwachstum von 333 % für die kommenden vier Jahre bei dieser Top-Aktie? Gute Frage. Im Endeffekt zeichnet sich hier der Optimismus ab, dass das Management wohl den eingeschlagenen Wachstumspfad weiter fortführen kann. Auch das digitale Werbegeschäft könnte grundsätzlich ein weiterer profitabler Wachstumstreiber sein. Das könnte eine spannende Perspektive schaffen.

Die Roku-Aktie notiert derzeit jedenfalls auf einem Aktienkurs von 235 US-Dollar. Wenn es zu einem Gewinn in Höhe von 6,93 US-Dollar käme, so läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Mitte des Jahrzehnts bei 33,9. Das könnte ein moderaterer Wert sein. Wenn es auch über das Jahr 2025 hinaus ein weiteres Gewinnwachstum gäbe, könnte die heutige fundamentale Bewertung sogar preiswert sein.

Liefere es, Roku!

Ein Gewinnwachstum von 333 % bis zum Jahre 2025 bei der Top-Aktie Roku könnte eine wirklich spannende Perspektive schaffen. Es zeigt, dass die Aktie möglicherweise heute gar nicht so teuer ist, wie sie möglicherweise wirkt. Wobei die Bewertung gemessen an einem Aktienkurs vom Rekordhoch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 70 ambitioniert wirken würde.

Für mich zeigt diese Perspektive jedenfalls, dass die Roku-Aktie definitiv in ihr heutiges Bewertungsmaß hineinwachsen kann. Natürlich unter der Voraussetzung, dass diese Prognosen im Mittel stimmen. Jetzt muss der Streaming-Akteur bloß noch liefern. Und du müsstest dir überlegen, ob die heutige fundamentale Bewertung dafür attraktiv erscheint.

