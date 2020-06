Wall Street infiziert: JP Morgan, die KP-China und der Geldfluss

Eine aggressive Seuche geht um die Welt. Die Vertuschung durch

die Kommunistische Partei Chinas (KPC) zu Beginn der Epidemie

beschleunigte die Verbreitung des Virus. Durch die Ausbreitung

wurden Menschen in 90% der Länder und Gebiete der Welt infiziert.

Es gibt über eine Million bestätigter Fälle in den Vereinigten

Staaten und die Anzahl der Todesfälle in Amerika hat die Anzahl der

Todesopfer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung