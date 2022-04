Wall Street eröffnet voraussichtlich mit gemischter Tendenz!

Schleppende Futures und gemischte Konjunkturdaten deuten auf einen durchwachsenen Start der US-Aktien am Freitag hin. Sorgen über den anhaltenden Krieg in der Ukraine und die steigende Inflation dürften die Stimmung belasten und für Zurückhaltung sorgen. Das sind wichtige Faktoren! Angesichts des bevorstehenden langen Feiertagswochenendes dürften sich die Händler weitgehend an der Seitenlinie halten. An der Wirtschaftsfront zeigten die vom Arbeitsministerium… Hier weiterlesen