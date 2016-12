Wall Street bleibt das Maß der Dinge

Der Dow Jones hat 2016 also rund 13% zugelegt (natürlich unter dem Vorbehalt, wie der heutige Handelstag in den USA zu Ende gehen wird). Ich setze das gerade in Relation zu einigen Schwergewichten wie z.B. Apple: Die Aktie legte im laufenden Jahr rund 10% zu (dargestellt ist der Chartverlauf in Dollar).

Wenn drei US-Unternehmen mehr verdienen als alle DAX-Gesellschaften

Wieso ich auf Apple komme? Deswegen: Im Handelsblatt hatte ich einen schönen Vergleich gelesen. So sollen Apple, Alphabet/Google und Microsoft im laufenden Jahr voraussichtlich zusammen umgerechnet rund 80 Mrd. Euro verdient haben. Das sei mehr als der Jahresgewinn aller 30 DAX-Konzerne, schrieb das Handelsblatt dazu.

Das zeigt anschaulich, dass die USA weiterhin das Maß der Dinge sind, wenn es um die weltweiten Aktienbörsen geht. Natürlich macht Diversifizierung Sinn – und US-Aktien sollten angesichts der Liquidität und teilweise hohen Profitabilität einen Blick wert sein. Die Preisfrage für 2017 ist natürlich, ob Stockpicking oder Investieren in marktbreite Indices vorteilhafter sein werden.

