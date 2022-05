Wall Street: Der aktuelle Stand!

Die Einfuhr- und Ausfuhrpreise sowie der Bericht über die Verbraucherstimmung sind die wichtigsten Veröffentlichungen am Freitag. Besonderes Augenmerk wird auch auf den Gewinnberichten der großen Unternehmen liegen. Anleger beobachten mit Spannung die COVID-19-Ausbrüche in Peking, China und Nordkorea Die russische Invasion in der Ukraine geht mit starken Gegenangriffen in der Region Luhansk weiter. Die frühen Trends beim US-Futures-Index deuten darauf… Hier weiterlesen