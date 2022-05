Wall Street: Positive Eröffnung angestrebt!

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij sagte dazu, Russland habe die Ostregion "völlig zerstört". US-Präsident Biden bot Schweden und Finnland, die sich um die Unterstützung von mindestens 30 Ländern bemühen, um die NATO-Mitgliedschaft zu beantragen, volle Unterstützung an. China hat am Freitag seine Zinssätze gesenkt, um den Markt zu beleben Asiatische Aktien schlossen höher, während europäische Aktien im Plus notierten. Bis… Hier weiterlesen