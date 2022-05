Wall Street: Nervenkrieg!

Der Case-Shiller-Hauspreisindex, der FHFA-Hauspreisindex für März, der Bericht über das Verbrauchervertrauen für Mai sowie die Umfrage der Dallas Fed zum verarbeitenden Gewerbe für Mai sind die wichtigsten Wirtschaftsdaten am Dienstag. Das Beige Book der US-Notenbank, der monatliche Beschäftigungsbericht sowie die Berichte aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor werden in dieser Woche besondere Aufmerksamkeit erhalten. Frühindikatoren aus dem U.S. Futures… Hier weiterlesen