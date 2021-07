Ein Wall Street-Analyst nannte diesen Sektor gerade eine „Wohlstandschance wie sie nur einmal pro Generation vorkommt“

Wichtige Punkte

Eine neue Analyse von Jefferies weist auf eine massive Wachstumschance bei US-Cannabis hin.

Welche Unternehmen sind am besten positioniert, um davon zu profitieren?

Investoren müssen die sich entwickelnden Regulierungen auf Bundes- und Staatsebene genau im Auge behalten.

US-Cannabis-Unternehmen sind einige der besten Möglichkeiten an der Börse. Schließlich haben wir seit dem Ende der Prohibition im Jahr 1933 nicht mehr erlebt, dass eine ganze Multimilliarden-Dollar-Industrie aus dem Schwarzmarkt in den Mainstream gelangt ist. Darüber hinaus zeigen US-Cannabis-Unternehmen ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum, sogar in „reifen“ Staaten, wo es entweder auf medizinischer oder auf Freizeitbasis schon seit einiger Zeit legal ist.

Dennoch operieren US-Multistate-Operators (MSOs) immer noch im Schatten der bundesstaatlichen Illegalität. Das bedeutet, dass Cannabis-Unternehmen Kredite auf dem privaten Markt zu viel höheren Zinsen aufnehmen müssen, als es ein normales Unternehmen tun würde. Da sie außerdem immer noch als illegale Unternehmen gelten, können US-Cannabis-Unternehmen die meisten Betriebsausgaben nicht von der Steuer absetzen. Wenn du auf deine Bruttomarge und nicht auf deine Betriebsmarge besteuert wirst, ist es wirklich schwer, Geld zu verdienen.

Dennoch hat ein Wall-Street-Analyst gerade einen langen und ausführlichen Bericht veröffentlicht, in dem er erklärt, warum US-Cannabis-Unternehmen heute der größte „Wohlstandserzeuger der Generation“ an der Börse sein könnten. Gleichzeitig stellt er seine Favoriten und Unternehmen vor, von denen er sich fernhält. Interessanterweise unterscheiden sich seine Favoriten von meinen.

Anatomie des Hyperwachstums: Legalisierung, Mainstreaming, und Disruption von Alkohol und Pharma

Jefferies (WKN:A2JMVU)-Analyst Owen Bennett hat letzte Woche eine sektorweite, 300-seitige Einleitung über US-Cannabis herausgebracht, die sieben verschiedene MSOs und die breitere Marktdynamik abdeckt.

Seine Schlussfolgerung? Der Sektor stellt eine „generationenübergreifende Gelegenheit zum Aufbau von Wohlstand“ dar.

In diesem Zusammenhang gibt er allen sieben großen MSOs ein „Kaufen“-Rating, da alle sieben das Potenzial haben, von dem massiven Wachstum der US-Cannabisindustrie zu profitieren. Bennett nennt drei Hauptgründe, warum die US-Pot-Industrie von 17,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 auf 36 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 und 64 Mrd. US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, gut für einen 272 %igen Zuwachs und 14 % Zinseszinseffekt pro Jahr im Laufe eines Jahreszehnt.

Diese Art von Wachstum im mittleren Zehnerbereich ist normalerweise nur für heiße Technologie-Wachstumsaktien reserviert, aber Bennett sieht die Kombination aus dem Übergang von einem illegalen Markt zu einem legalen Markt, dem Mainstreaming von Cannabiskonsums in den USA und der potenziellen Störung sowohl der Alkohol- als auch der Pharmaindustrie als Gründe für all dieses Wachstum.

Doch selbst diese berauschende Wachstumszahl ist nur Bennetts Basisfall. Bennett glaubt auch, dass Cannabis das Potenzial hat, 30 % der erwachsenen US-Bevölkerung zu durchdringen, mit potenziellen jährlichen Ausgaben pro Person von 1.750 US-Dollar – mehr als die 1.378 Millionen US-Dollar, die heute jährlich für Alkohol ausgegeben werden. Wenn das passiert, könnte der Markt auf bis zu 172 Milliarden US-Dollar anwachsen – fast das Zehnfache des heutigen Marktes. Kein Wunder, dass Bennett Cannabis als eine Chance für den Wohlstand bezeichnet, die man nur einmal pro Generation sieht.

Natürlich wurden Pot-Aktien nach einem großen Anstieg Anfang des Jahres abverkauft, wahrscheinlich aufgrund einer Kombination aus steigenden Zinsen und ungeduldigen Anlegern, die bereits in diesem neuen Kongress Maßnahmen zur Legalisierung erwarten. Dennoch erwartet Bennett irgendeine Art von Legalisierungsmaßnahmen in den nächsten 12 Monaten und beruft sich dabei auf die anhaltende parteiübergreifende Unterstützung in beiden Häusern des Kongresses.

Aber Bennetts Favoriten sind vielleicht anders, als du denkst.

Wenn ich mir verschiedene US-Cannabis-MSOs anschaue, dann dachte ich, dass diejenigen, die heute die höchsten Gewinnmargen erwirtschaften, in einer besseren Position wären. Denn da die Gewinne und der Zugang zu Kapital in der gesamten Branche knapp sind, wären diejenigen, die heute höhere Gewinne erwirtschaften, weniger riskant und müssten ihre Aktien relativ weniger verwässern, um zu wachsen. Das ist der Grund, warum Trulieve Cannabis (WKN:A2N60S) einer meiner Favoriten ist – obwohl ich auch viele andere mag.

Bennett nimmt den entgegengesetzten Weg: Seine aktuellen Favoriten sind Cresco Labs (WKN:A2PAHM), Green Thumb Industries (WKN:A2JN3P) und Curaleaf (WKN:A2N8GY) – die alle zu den Unternehmen mit den niedrigsten EBITDA-Margen heute gehören. Das liegt daran, dass diese Aktien die breiteste Präsenz in den bevölkerungsreichen Staaten haben und sich über die USA verteilen, ohne so tief in einzelne Staaten vorzudringen wie andere.

Aufgrund der föderalen Illegalität können Cannabis-Unternehmen heute keine Produkte über die Staatsgrenzen hinweg verschicken. Das bedeutet, dass diejenigen, die in vielen Staaten präsent sind, wahrscheinlich niedrigere Margen haben. Das steht im Gegensatz zu einem Unternehmen wie Trulieve, das bis vor kurzem fast alle seine Bemühungen darauf verwendet hat, seinen führenden Marktanteil in Florida zu festigen. Darüber hinaus mag Bennett Cresco für seinen Fokus auf den Großhandel, der heute niedrigere Margen mit sich bringt, aber das Unternehmen für eine breitere Markenbekanntheit aufstellt, wenn die Vorschriften fallen.

Bennett glaubt, dass der breitere Vertrieb vorteilhafter für die Etablierung nationaler Marken sein wird, sobald die zwischenstaatlichen Handelsbarrieren fallen, was er für unvermeidlich hält. Er mag sogar die Aktien, die eine größere Präsenz in Kalifornien haben. Das ist kurios, denn Kalifornien ist zwar der mit Abstand größte Cannabis-Bundesstaat des Landes, hat aber auch unbegrenzte Lizenzen, und der intensive Wettbewerb zusammen mit hohen Kosten hat tatsächlich zu sehr niedrigen Margen für Cannabis-Unternehmen geführt, die dort tätig sind. Dennoch sieht Bennett den Staat als strategisch wichtig an, aufgrund seiner Größe und seiner Fähigkeit, als Startrampe für nationale Marken zu fungieren.

Was soll man glauben?

Bennetts Analyse war auf jeden Fall eine erfrischende Sichtweise, über die ich vielleicht nicht so viel nachgedacht hatte, wie ich es hätte tun sollen. Natürlich sollte man definitiv mit einer Lockerung der Regulierung in den kommenden Monaten und Jahren rechnen.

Aber es ist ziemlich unklar, wann das passieren könnte und in welchem Ausmaß. Und selbst wenn Cannabis auf Bundesebene legalisiert wird, ist es auch unklar, wie stark die einzelnen Bundesstaaten Cannabis in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich regulieren werden. Schließlich hat jeder Staat seine eigenen Gesetze, wie er Alkohol reguliert, auch wenn Alkohol eine vollständig legalisierte Substanz ist, die frei über die Staatsgrenzen transportiert werden kann. Und während Bennett sehr bullisch in Bezug auf den kalifornischen Markt ist, hat das ausufernde Überangebot in Kanada, das Cannabis Ende 2018 vollständig legalisiert hat, zu großen Problemen für die kanadischen Pot-Aktien geführt.

Also, zumindest für mich, scheint es immer noch so, als ob die Aktien mit einer großen Präsenz in attraktiven, begrenzt lizenzierten Staaten immer noch der sicherste Weg sind, in diesem Bereich zu investieren; allerdings könnte sich diese Meinung auch ändern, wenn sich die Regulierungen ändern.

Nichtsdestotrotz scheint es einen wachsenden Konsens zu geben, dass die Umsätze mit Cannabis in den USA ein Jahrzehnt mit sehr starkem Wachstum vor sich haben, und unternehmungslustige Investoren sollten die Branche genau verfolgen, um zu sehen, welche Aktien sich als die dauerhaften Marktführer herausstellen werden. Zum heutigen Zeitpunkt sind die Dinge noch sehr im Fluss.

Der Artikel Ein Wall Street-Analyst nannte diesen Sektor gerade eine „Wohlstandschance wie sie nur einmal pro Generation vorkommt“ ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, die mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 14.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Cresco Labs, Green Thumb Industries, Jefferies Financial Group und Trulieve Cannabis.

Motley Fool Deutschland 2021