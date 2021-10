WallStreetBets: Trump und andere Top Trends!

Zu Beginn der neuen Handelswoche ist die Digital World Acquisition Corp. (NASDAQ:DWAC) die meistdiskutierte Aktie auf im Reddit-Forum r/WallStreetBets, während Facebook Inc. (NASDAQ:FB), GameStop Corp. (NYSE:GME), Aurinia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AUPH) und Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) stoßen ebenfalls auf großes Interesse.

Die Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Digital World Acquisition verzeichnete bis Sonntagabend mit 142 Nennungen das größte Interesse im Forum, gefolgt vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung