Walgreens: Pandemie überstanden?

Am Donnerstag hat die Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) ihren Gewinnbericht für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020 vor, das am 31. August 2020 endete. Walgreens hat die Gewinnprognosen übertroffen und sieht trotz der Pandemie ein Gewinnwachstum. Obwohl COVID-19 den Quartalszahlen der Walgreens Boots Alliance erneut einen Bissen abgewinnen konnte, hinterließ sie zumindest dieses Mal besser als erwartete Gewinne. Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



