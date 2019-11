Walgreens Boots Alliance: Mit Hilfe von KKR weg von der Börse?

Weitere Suchergebnisse zu "Walgreens Boots Alliance":

Es ist noch gar nicht so lange her, da geriet die Aktie von Walgreens Boot Alliance (WKN: A12HJF) unter stärkeren Abgabedruck. Dabei war die Aktie erst kurz zuvor für den angeschlagenen Großkonzern General Electric (GE) in den Dow Jones Industrial Averages (DJIA) aufgenommen worden. Dabei gab es für die schwache Performance der Aktie gleich mehrere gute Gründe. Zum Einen nämlich war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung