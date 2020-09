Walgreens Boots Alliance Aktie: Mit neuen Tiefs ins Wochenende?

Weitere Suchergebnisse zu "Walgreens Boots Alliance":

Der Kurs der Walgreens Boots Alliance-Aktie befindet sich übergeordnet bereits seit dem Herbst 2018 unter Druck. In den letzten Wochen hat sich die Abwärtsbewegung noch einmal deutlich beschleunigt, denn im Anschluss an das Hoch vom 11. August bei 44,04 US-Dollar hat sich ein recht steiler kurzfristiger Abwärtstrend ausgebildet. Er hat in der Zwischenzeit das Tief vom 14. Mai bei 36,65 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung