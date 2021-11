Walgreens Boots Alliance Aktie: Was ist hier nur passiert?

Per 26.11.2021, 17:19 Uhr wird für die Aktie Walgreens Boots Alliance am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 45.63 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Drogen Einzelhandel".

Wie Walgreens Boots Alliance derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Walgreens Boots Alliance in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Walgreens Boots Alliance haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Walgreens Boots Alliance bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Walgreens Boots Alliance investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,86 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen Mehrertrag in Höhe von 0,99 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Walgreens Boots Alliance erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche sind im Durchschnitt um 14,35 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +27,66 Prozent im Branchenvergleich für Walgreens Boots Alliance bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,26 Prozent im letzten Jahr. Walgreens Boots Alliance lag 28,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Walgreens Boots Alliance kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Walgreens Boots Alliance jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Walgreens Boots Alliance Aktie.

Walgreens Boots Alliance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...