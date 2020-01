Walgreens Boots Alliance Aktie: Neue Zahlen sind da!

Weitere Suchergebnisse zu "Walgreens Boots Alliance":

Gar nicht gut fiel am Mittwoch die erste Reaktion an der Börse auf die neuen Zahlen von Walgreens Boots Alliance, Inc. (kurz „Walgreens Boots Alliance") aus – der Aktienkurs geriet umgehend unter Druck. Denn der Konzern, der Pharma-Produkte vertreibt bzw. als Einzelhändler verkauft, musste einen Rückgang des operativen Gewinns um 27,6% auf 1,0 Mrd. Dollar melden.



