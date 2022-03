Walgreens Boots Alliance Aktie: Hammer-Nachricht!

Für die Aktie Walgreens Boots Alliance aus dem Segment "Drogen Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 04.03.2022, 03:17 Uhr, ein Kurs von 46.15 USD geführt.

Unsere Analysten haben Walgreens Boots Alliance nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Walgreens Boots Alliance gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,27 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 29,56 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Walgreens Boots Alliance erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 10 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Walgreens Boots Alliance vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (55,55 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 20,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 46,15 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Walgreens Boots Alliance erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,79 Prozent liegt Walgreens Boots Alliance 73,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 77,52. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Walgreens Boots Alliance-Analyse vom 04.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Walgreens Boots Alliance jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Walgreens Boots Alliance Aktie.

Walgreens Boots Alliance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...