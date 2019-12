Walgreens Boots Alliance: Achtung, lieber Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Walgreens Boots Alliance":

Der Kurs der Aktie Walgreens Boots Alliance steht am 21.12.2019, 04:31 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 58.44 USD. Der Titel wird der Branche "Drogen Einzelhandel" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,18 liegt Walgreens Boots Alliance unter dem Branchendurchschnitt (67 Prozent). Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist einen Wert von 27,69 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Walgreens Boots Alliance erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,01 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche sind im Durchschnitt um 4,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -26,81 Prozent im Branchenvergleich für Walgreens Boots Alliance bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,01 Prozent im letzten Jahr. Walgreens Boots Alliance lag 27,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Walgreens Boots Alliance als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 6 Hold, 2 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 63,25 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 9,52 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 57,75 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".