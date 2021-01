Walgreens Boots Aktie: Walgreens verkauft Apothekengroßhandelseinheit!

Walgreens Boots Alliance Inc.(NASDAQ: WBA) gab am Mittwoch bekannt, dass es eine Vereinbarung mit dem Vertrieb von Gesundheitsprodukten Amerisource Bergen Corp. (NYSE:ABC) über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seinem Alliance Healthcare Geschäft unterzeichnet hat. Der Deal hat einen Wert von 6,5 Milliarden Dollar und soll bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 abgeschlossen sein.

Was passiert ist

