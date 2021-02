Walgreens Aktie: Neuer CEO?

Als Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA) letzte Woche die Ernennung von Rosalind (Roz) Brewer zum neuen CEO des Unternehmens bekannt gab, gab es keine Erwähnung ihres Geschlechts oder ihrer Rasse bis zu acht Absätzen in der Pressemitteilung, als das Unternehmen sie “Geschichte machte, indem sie die erste Frau und der erste Afroamerikaner an der Spitze einer Walmart Inc (NYSE:WMT) Division wurde.”