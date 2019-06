Waldwindpark Buchenau in der Kuppenrhön in Betrieb genommen (FOTO)

Hamburg/Fulda (ots) -In der Gemeinde Eiterfeld im hessischen Landkreis Fulda hat ThügaErneuerbare Energien (THEE) zusammen mit RhönEnergie Erneuerbare denWindpark Buchenau gebaut und eröffnet. Der Park gehört den Partnernje zur Hälfte und ist mit zehn Enercon E-115-Anlagen mit je dreiMegawatt (MW) Leistung und einer Nabenhöhe von 149 Meternausgestattet.Derzeit haben Windkraftentwickler mit schwierigenRahmenbedingungen zu kämpfen. Nicht nur geeignete Flächen werdenknapp, auch Details des Ausschreibungssystems und immer aufwändigereGenehmigungsverfahren führen dazu, dass die Auktionsrundenunterzeichnet sind.Park kombiniert Vergütungssysteme"In dieser herausfordernden Marktphase haben es die ThügaErneuerbare Energien zusammen mit der RhönEnergie Erneuerbaregeschafft, einen Windpark an einem herausfordernden Standort ans Netzzu bringen, der zusätzlich Windkraftanlagen mit mehrerenVergütungssystemen kombiniert", so THEE-Geschäftsführer ThomasWalther. Während der Großteil der Anlagen im Park noch nach dem"klassischen EEG" vergütet werden, ist eine Anlage des Parkserfolgreich in das Auktions-/ Ausschreibungssystem eingebrachtworden.Gute Zusammenarbeit vor Ort"Als kommunaler Projektentwickler sehen wir insbesondere in derguten Zusammenarbeit mit den Behörden und Kommunen vor Ort sowie demRegierungspräsidium als Genehmigungsbehörde den Schlüssel zumerfolgreichen Projektabschluss", ergänzt Marius Heinemann, Prokuristbei RhönEnergie Erneuerbare. Bei den Windenergieanlagen entschied mansich für die bewährte Anlagentechnologie der getriebelosenEnercon-Modelle.Umweltbelastung auf ein Minimum reduziertWährend der Errichtung verfolgten beide Partner konsequent dasZiel, die Umwelt und insbesondere den umliegenden Wald so wenig wiemöglich zu belasten. So konnte durch Kooperationsvereinbarungen miteinem Nachbarwindpark ein gemeinsames Wegekonzept umgesetzt werden,welches den Flächenverbrauch deutlich minimiert. Ebenfalls wurde inden Wintermonaten Kaliumformiat (Salz der Ameisensäure) stattStreusalz eingesetzt um hierdurch die Belastung für den umliegendenWald möglichst gering zu halten. Ein schöner Erfolg konnte auch durchdie sehr gute Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden erreichtwerden. Es gelang, einen Mäusebussard-Horst, der sich im weiterenEinflussbereich des Parks befunden hatte, zu verlegen, und so dieVereinbarkeit des Windparks mit dem Schutzinteresse des Bussards zuverbessern.Waldstandort mit starken SteigungenEinige technische Herausforderungen galt es während des Baus desWindparks ebenso zu meistern. Der Waldstandort weist eineherausfordernde Topographie auf, wegen teilweise extremer Steigungenmussten Spezial-Zugmaschinen die Anlagenbauteile an Ort und Stellebringen. Ein möglichst wirtschaftlicher Netzanschluss der zehnWindenergieanlagen u.a. am Umspannwerk Eiterfeld wurde durch denlokalen Verteilnetzbetreiber OsthessenNetz GmbH geplant und durchregionale Unternehmen errichtet.Einsparung von 60.000 Tonnen CO2 pro JahrDer Park verfügt über eine Nennleistung von 30 Megawatt (MW). Mitder prognostizierten Stromproduktion können rechnerisch etwa 24.000Haushalte versorgt werden. Gleichzeitig werden durch den Park 60.000Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Insgesamt hat die THEE mit demWindpark Buchenau nun fast 270 MW Windenergieleistung im Portfolio.Pressekontakt:Dr. Detlef HugLeiter ÖffentlichkeitsarbeitThüga AktiengesellschaftTel.: +49 89 38197 1222detlef.hug@thuega.deOriginal-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuell