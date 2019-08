Im Waldcasino: Der FSC fordert endlich klare Schritte zu mehr naturnaher Waldwirtschaft (FOTO)

Freiburg (ots) -Experimente im Wald dürfen nicht fortgeführt werden. ÖffentlicheHilfen für Waldbesitzer müssen an verbindliche Bedingungen fürWaldumbau geknüpft werden. Der FSC Deutschland fordert endlich mutigeErweiterungen des Masterplans Wald und klare Schritte zu mehrnaturnaher Waldwirtschaft.In der aktuellen öffentlichen Debatte um den Zustand des Waldesfordern immer mehr Waldbesitzer und Forstexperten Steuergelder fürWaldbesitzer zur Linderung der aktuellen Notlage im Wald. FSCDeutschland unterstützt die Bestrebungen der verantwortlichenRegierungsvertreter, dem Wald und den Waldbesitzer*innen aus derKrise zu helfen. Diese langfristige Hilfe mit Steuermillionenrechtfertigt sich jedoch nur dann, wenn sie für den konsequentenAufbau naturnaher Wälder verwendet wird."Wir brauchen eine Abkehr von Monokulturen mit Baumarten, dienicht zu den jeweiligen Standorten und dem Ökosystem passen. Ziel vonFörderungen darf nicht die bloße Wiederherstellung des aktuellenZustandes im Wald sein oder die Kompensation für bewussteRisikoentscheidungen der Waldbesitzer. Es muss ein klareswaldbauliches Ziel verfolgt werden. Dies kann nur auf naturnahe undstabile Waldökosysteme hinauslaufen, alles andere gleicht einemWaldcasino. Deshalb muss der Maßstab für jede Form der Förderung vonwaldbaulichen Maßnahmen ein konsequenter Waldumbau hin zu naturnahenWäldern sein," fordert Dirk Riestenpatt, Vorsitzender FSCDeutschland.Bereits seit 20 Jahren gilt in Deutschland der FSC Standard füreine verlässliche nachhaltige Forstwirtschaft. Seitens vielerWaldbesitzer wurde und wird dieser Standard jedoch vielfach als zuwenig ertragsorientiert abgetan. Zahlreiche Experten sowie Mitgliederund Unterstützer von FSC Deutschland gehen davon aus, dass einkonsequenter Waldumbau in den letzten 20 Jahren in Deutschland dazubeigetragen hätte, dass die aktuellen Probleme in DeutschlandsWäldern nicht erst dieses Ausmaß angenommen hätten.Riestenpatt formuliert klare Bedingungen, wenn mit Steuergeldernden Waldbesitzer*innen geholfen werden soll: "Es muss gerade dort einSinneswandel für naturnähere und damit stabilere Wälder überFörderinstrumente initiiert werden, wo diese Konzepte bisher ausunterschiedlichen Beweggründen nicht beachtet wurden. Aktuellewissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere zur Entwicklung derBöden und der Nährstoffnachhaltigkeit, müssen Grundlage für dieAusgestaltung von Waldbewirtschaftung über alle Eigentumsarten hinwegwerden. Dazu gehört ein heimisches Baumartenspektrum, das über großesAnpassungs- und Reaktionsvermögen verfügt."Die Waldbewirtschaftung nach den Regeln des FSC Deutschland bietethier einen klaren Handlungsrahmen. Daraus lassen sich fünfKernelemente ableiten, welche auf über 11% der deutschen Waldflächeerfolgreich angewendet werden und damit bereits heute einen Beitragzu klimagerechter Waldwirtschaft leisten. Da diese auf Basis einesbreiten gesellschaftlichen Konsenses erarbeitet wurden und sowohl vonWaldbesitzern als auch von Gewerkschaften und Umweltverbändenunterstützt werden, bieten sie sich auch als Grundlage füröffentliche Förderungen an. Kernelemente sind:1. Naturnahe Baumartenwahl2. Wälder mit hohen Holzvorräten und ausreichend Biotop- und Totholz3. Extensive Befahrung mit schweren Maschinen im Wald4. Naturverjüngung wird vorrangig gefördert, Wildbestände werdenangepasst5. Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden und DüngemittelnIm Programm zur Klimaanpassung deutscher Wälder erörtert FSC, wasdurch den Deutschen FSC-Standard in Bezug auf Klimastabilität bereitsgefordert wird (siehe: http://ots.de/TwIcss).Zu lange haben Waldbesitzer*innen noch in den letzten 20 Jahren,trotz bekannter Alternativen und im klaren Wissen um ein hohesAusfallrisiko, auf Monokulturen mit Fichten und Kiefern gesetzt,allein mit dem Verweis auf notwendige Rendite. Bis heute ist dieFichte in Süddeutschland bei Baumschulen die gefragteste Baumart.Hier zeigt sich, dass bis zur jetzigen Waldkrise das Bewusstsein füreinen notwendigen nachhaltigen Waldumbau vielfach nicht vorhanden unddie Risikobereitschaft hoch ist. Nun stehen weite Waldflächenwirtschaftlich kurz vor dem wirtschaftlichen Totalschaden und dieGesellschaft soll das eingetretene Risiko übernehmen.Aus Sicht von Dirk Riestenpatt, der bereits seit vielen Jahren aufder Leitungsebene des Landesbetriebes BerlinerForsten entsprechendeKonzepte nach FSC-Standard umsetzt, ist klar: "Nur wennsichergestellt werden kann, dass ausschließlich Forstbetriebe einestaatliche Förderung erhalten, die sich der "HerausforderungKlimakrise" im weiteren Sinne stellen, gelingt es Wald in Deutschlanddauerhaft zu stabilisieren. Dies bedeutet für viele Waldbesitzerjedoch ein ganz grundsätzliches Hinterfragen ihres Betriebskonzepts."Über FSCFSC ist die verlässlichste Organisation für die Absicherungwichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Wald. Mit weltweit gültigenStandards, der beispiellosen Einbindung aller relevantenInteressengruppen und der Unterstützung durch namhafte Unternehmensowie anerkannte unabhängige Umwelt- und Sozialorganisationen, giltFSC als die glaubwürdigste Lösung für nachhaltige Waldwirtschaft. DieZertifikatsvergabe erfolgt nach einer erfolgreichen Prüfung durchunabhängige Dritte, die min. jährlich wiederholt wird. Weltweit sindrund 200 Millionen Hektar Wald FSC-zertifiziert.Über FSC DeutschlandIn Deutschland sind rund 1,36 Million Hektar Wald FSC zertifiziertund rund 3.750 Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrerProduktkette nach den FSC Standards (Stand: April 2019). In deutschenWäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den Waldnicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und ohneKahlschläge, Gentechnik und Pestizide auskommt. FSC setzt sich hierfür die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens,für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sindFSC-zertifizierte Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima undkönnen als Ökosystem mehr CO² langfristig binden. Für die Menschen imWald sichert FSC faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung im Wald.Pressekontakt:Lars Hoffmann, Tel.: 0761 - 386 53 68, E-Mail:lars.hoffmann@fsc-deutschland.deOriginal-Content von: Forest Stewardship Council (FSC), übermittelt durch news aktuell