Waldbrände in Kalifornien: Merkel kondoliert Trump

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat US-Präsident Donald Trump anlässlich der vielen Toten bei den Waldbränden in Kalifornien kondoliert. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und Freunden sowie all jenen, die ihre Heimatorte verlassen mussten und deren Heim den Flammen zum Opfer gefallen ist", schrieb Merkel am Mittwoch. "Im Namen der Bundesregierung spreche ich unser tief empfundenes Mitgefühl aus. Den Verletzten wünsche ich eine baldige Genesung", so die Bundeskanzlerin weiter.

Die Zahl der bestätigten Toten durch den Waldbrand ist auf 81 gestiegen. Auch die Zahl der Vermissten stieg wieder an und lag bei rund 870.

Foto: über dts Nachrichtenagentur