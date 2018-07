Waldbrände in Deutschland werden sich dank Feuerwehr in Grenzen halten

Berlin (ots) - Berlin. Wegen der extremen Hitze und Trockenheitwar es zu erwarten: Es brennt nun auch in Deutschland. "Das wird sichaber in Grenzen halten", ist der Präsident des DeutschenFeuerwehrverbandes (DFV), Hartmut Ziebs, zuversichtlich, "denn wirhaben ein Fundament, auf das wir uns im Gegensatz zu vielen anderenLändern der Welt stützen können: Wir besitzen ein flächendeckendesSystem von ehrenamtlichen Freiwilligen Feuerwehren. Dadurch istgewährleistet, dass schnell viel Hilfe an einen Einsatzort kommenwird. Denn Hilfe ist in Deutschland stets relativ nah. Das machtunser System möglich." Damit dieses System auch weiter so bestehenkann, müsse allerdings an vielen Orten einiges getan werden."Nachwuchsgewinnung, gute Ausstattung und gezielte Unterstützungdieses Ehrenamtes sind unabdingbar", geht der Appell in RichtungPolitik. Den eingesetzten Kräften dankt der DFV-Präsidentausdrücklich: "Da, wo andere bei dieser Witterung unter der Hitzeächzen und hitzefrei machen, gehen unser Feuerwehren in den Einsatz.Dafür gebührt ihnen unsere höchste Achtung, Anerkennung undUnterstützung!"Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell