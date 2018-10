"Der mit dem Wald spricht": Peter Wohlleben, Guildo Horn und Sarah Wiener im Wald

Baden-Baden / Eifel (ots) -Im neuen SWR Format nimmt Waldexperte Peter Wohlleben Prominentemit auf eine Abenteuerreise / ab Dienstag, 23.10., 21 Uhr, SWRFernsehenDer Wald - Sehnsuchtsort der Deutschen. Und den kennt keiner sogut wie er: Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben versteht underklärt den Wald wie kein Zweiter. Sein Buch "Das geheime Leben derBäume" ist ein internationaler Bestseller, der sich millionenfachverkauft hat. In der neuen SWR Sendung "Der mit dem Wald spricht"nimmt Peter Wohlleben in jeder Folge zwei Prominente mit auf einefaszinierende Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des Waldes. In derersten Folge begleiten ihn Musiker und Entertainer Guildo Horn sowieTV-Köchin Sarah Wiener. Zu sehen sind die sechs Folgen ab dem 23.Oktober 2018 immer dienstags um 21 Uhr im SWR Fernsehen.Zweitägige Walderkundungen mit PromisIn jeder Folge wird ein anderes Waldgebiet im Südwesten erkundet,von der Eifel über den Pfälzer Wald und Schwarzwald bis zurSchwäbischen Alb, inklusive Übernachtung unter freiem Himmel - undmit vielen faszinierenden Infos rund um die Themen Wald und Natur.Ganz nebenbei lernen Zuschauerinnen und Zuschauer so auch die Promisvon einer ganz neuen Seite kennen. Auf dem Plan steht neben derWanderung durchs Unterholz auch das Bauen eines Nachtlagers undFeuermachen. Mit dabei sind: Sven Plöger und Barbara Wussow, SarahWiener und Guildo Horn, Hannes Jaenicke und Pierre M. Krause, DenisScheck und Adele Neuhauser, Cordula Stratmann und Micky Beisenherzsowie Jana Pallaske und Marc Marshall. Sie alle erwartet einezweitägige Abenteuerreise zu den Geheimnissen des Waldes - mit PeterWohlleben als sympathischen Experten und Reiseleiter.Folge 1: Mit Sarah Wiener und Guildo Horn durch die EifelIn der ersten Folge ist Peter Wohlleben mit der Köchin SarahWiener und dem Musiker und Entertainer Guildo Horn in der Eifelunterwegs. Die drei wandern zwei Tage lang Peter Wohllebens Wald:Hier kennt sich der Förster aus wie in seiner Westentasche, es gehtdurch alten Buchenbestand, durch einen Friedwald, wo man seine letzteRuhestätte unter Bäumen finden kann, bis zu einem für Peter Wohllebengeradezu mystischen Ort... Während ihrer Wanderung erfahren diebeiden prominenten Mitwanderer allerhand faszinierende Fakten überden Wald, der eine ganz neue Perspektive auf das komplexe ÖkosystemWald öffnet. Und neben dem Einblick in die Geheimnisse des Waldes istauch handfestes Können gefragt: Nur mit einer Axt müssen sie einenBaum fällen und sich ein Lager bauen, um die Nacht ganz allein unterfreiem Himmel mitten im Wald zu verbringen. Mehr von Wohlleben gibtes im Radio: Jeden Samstagvormittag um 9:40 Uhr ist er zu Gast beiSWR1 Rheinland-Pfalz. In der Reihe "Der mit dem Wald spricht. Naturverstehen mit Peter Wohlleben" gewährt er Einblicke in dieGeheimnisse der heimischen Pflanzen, Tiere, Wälder und Bäume.Weitere Informationen unter:http://x.swr.de/s/dermitdemwaldsprichtteileinsSendung:"Unterwegs mit Peter Wohlleben - Mit Sarah Wiener und Guildo Horndurch die Eifel" 23. Oktober 2018, 21 Uhr, SWR Fernsehen. Es handeltsich um eine Produktion von Encanto im Auftrag des Südwestrundfunks."Der mit dem Wald spricht. Natur verstehen mit Peter Wohlleben",samstags, 9:40 Uhr, SWR1 RPFotos unter www.ardfoto.dePressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell