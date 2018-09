Im Wald mit Peter Wohlleben, Sven Plöger und Barbara Wussow (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Der Wald - Sehnsuchtsort der Deutschen. Er versteht und erklärtihn wie kein Zweiter: Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben.Sein Buch "Das geheime Leben der Bäume" ist ein internationalerBestseller, der sich millionenfach verkauft hat. In der neuen SWRSendung "Der mit dem Wald spricht" nimmt Peter Wohlleben in jederFolge zwei Prominente mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise zuden Geheimnissen des Waldes. In der zweiten Folge begleiten ihnWetterexperte Sven Plöger und Schauspielerin Barbara Wussow. Zu sehensind die sechs Folgen ab dem 23. Oktober 2018 immer dienstags um 21Uhr im SWR Fernsehen. Die zweite Folge, "Der mit dem Wald spricht -Unterwegs mit Peter Wohlleben: Mit Sven Plöger und Barbara Wussowdurch den Universitätsforst Sailershausen" wird am 30. Oktoberausgestrahlt.Zweitägige Walderkundungen mit PromisIn jeder Folge wird ein anderes Waldgebiet im Südwesten erkundet,von der Eifel über den Pfälzer Wald und Schwarzwald bis zurSchwäbischen Alb, inklusive Übernachtung unter freiem Himmel - undmit vielen faszinierenden Infos rund um die Themen Wald und Natur.Ganz nebenbei lernen Zuschauerinnen und Zuschauer so auch die Promisvon einer ganz neuen Seite kennen. Auf dem Plan steht neben derWanderung durchs Unterholz auch das Bauen eines Nachtlagers undFeuermachen. Mit dabei sind u. a.: Sven Plöger und Barbara Wussow,Hannes Jaenicke und Pierre M. Krause, Denis Scheck und AdeleNeuhauser, Cordula Stratmann und Micky Beisenherz sowie Jana Pallaskeund Marc Marshall. Sie alle erwartet eine zweitägige Abenteuerreisezu den Geheimnissen des Waldes - mit Peter Wohlleben alssympathischem Experten und Reiseleiter.Folge 2: Mit Sven Plöger und Barbara Wussow durch denUniversitätsforst Sailershausen Peter Wohlleben begrüßt in derzweiten Folge Schauspielerin Barbara Wussow und den WetterexpertenSven Plöger. Gemeinsam besuchen Sie den Universitätswald beiWürzburg, der mit seiner ökologischen Forstwirtschaft exemplarischdafür steht, Naturschutz und Wirtschaft miteinander zu kombinieren.Zwei Tage wandern Peter Wohlleben und seine Gäste durch den Wald -inklusive einer Übernachtung unter Sternenhimmel, was besonders fürBarbara Wussow eine Herausforderung darstellt. Nicht nur dieProminenten, auch Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren in dieserFolge viel über die Zusammenhänge von Wald und Wetter, dennDiplom-Meteorologe Sven Plöger weiß: Der Wald ist für das Wetter ganzentscheidend. Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Wald aus? Wieeffektiv ist Windenergie? Bei einem gemeinsam zubereiteten Abendessenam Lagerfeuer gehen die drei diesen und mehr Fragen auf den Grund.Sendung:"Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter Wohlleben: MitSven Plöger und Barbara Wussow durch den UniversitätsforstSailershausen", Di., 30. Oktober, 21 Uhr, SWR Fernsehen EineProduktion von Encanto im Auftrag des Südwestrundfunks.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/dermitdemwaldsprichtfolge2mitsvenplgerundbarbarawussowFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell