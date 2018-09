Baden-Baden/Tübingen (ots) -/ Dienstag, 6. November, 21 Uhr, SWR Fernsehen Peter Wohllebennimmt in "Der mit dem Wald spricht" jeweils zwei Prominente mit aufeine faszinierende Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des Waldes.Diesmal begleiten ihn "Tatort"-Kommissarin Adele Neuhauser undLiteraturkritiker Denis Scheck. Zu sehen sind die sechs Folgen derReihe ab dem 23. Oktober 2018 immer dienstags um 21 Uhr im SWRFernsehen. Die dritte Folge, "Der mit dem Wald spricht - Unterwegsmit Peter Wohlleben: Mit Adele Neuhauser und Denis Scheck durch denSchönbuch", wird am 6. November gezeigt.Folge drei: Mit Adele Neuhauser und Denis Scheck im NaturparkSchönbuch Peter Wohlleben begrüßt in der dritten Folge SchauspielerinAdele Neuhauser und Literaturkritiker Denis Scheck. Gemeinsamerkunden sie den Naturpark Schönbuch bei Tübingen, eines der größtenzusammenhängenden Waldgebiete Süddeutschlands. Urwüchsig und schön,aber ein Kulturwald. Zwei Tage wandern Peter Wohlleben und seineGäste durch den Wald - inklusive einer Übernachtung im Buchenhain,der einst für Kurfürstin Olga angelegt wurde. Doch die Aussicht aufeine Nacht im Schlafsack unter freiem Himmel begeistert Denis Scheckweniger. Er ist an ein gutes Buch vor dem Schlafengehen gewöhnt. Wirder sich dennoch durchringen? Zumindest wäre der Schwabe fürnächtliche Zwischenfälle gewappnet, er hat den Jagdschein.Schauspielerin Adele Neuhauser dagegen berührt Schusswaffen nur inihrer Rolle als Wiener Ermittlerin im "Tatort". Welche Rolle spielennicht heimische Baumarten bei Waldbrandgefahr? Wie vieleKleinstlebewesen tummeln sich in einer Handvoll Walderde? Und wiegefährlich sind die vielen Wildschweine in deutschen Wäldern? Diesenund weiteren spannenden Fragen gehen die drei beim Abendessen amLagerfeuer auf den Grund.Zweitägige Walderkundungen mit PromisIn jeder Folge wird ein anderes Waldgebiet im Südwesten erkundet,von der Eifel über den Pfälzer Wald und Schwarzwald bis zurSchwäbischen Alb, inklusive Übernachtung unter freiem Himmel - mitvielen faszinierenden Infos rund um die Themen Wald und Natur. Ganznebenbei lernen Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Promis voneiner neuen Seite kennen. Auf dem Plan stehen neben der Wanderungdurchs Unterholz auch das Bauen eines Nachtlagers sowie Feuermachen.Mit dabei sind in den nächsten Folgen: Hannes Jaenicke und Pierre M.Krause, Cordula Stratmann und Micky Beisenherz sowie Jana Pallaskeund Marc Marshall. Sie alle erwartet eine zweitägige Abenteuerreisezu den Geheimnissen des Waldes - mit Peter Wohlleben alssympathischem Experten und Reiseleiter. Eine Produktion von Encantoim Auftrag des Südwestrundfunks. Mehr von Wohlleben gibt es außerdemim Radio: Jeden Samstagvormittag um 9:40 Uhr ist er zu Gast bei SWR1Rheinland Pfalz. In der Reihe "Der mit dem Wald spricht. Naturverstehen mit Peter Wohlleben" gewährt er Einblicke in dieGeheimnisse der heimischen Pflanzen, Tiere, Wälder und Bäume.Sendung:"Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter Wohlleben": MitAdele Neuhauser und Denis Scheck durch den Schönbuch, Di., 6.November, 21 Uhr, SWR Fernsehen. "Der mit dem Wald spricht. Naturverstehen mit Peter Wohlleben", samstags, 9:40 Uhr, SWR1 RPInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter:http://x.swr.de/s/imwaldmitpeterwohllebenadeleneuhauserdenisscheckIm Rahmen der neuen DSGVO weisen wir darauf hin, dass Ihre bei unsgespeicherten Daten ausschließlich dazu genutzt werden, um Sie mitPresseinformationen des SWR zu versorgen. Sollten Sie damit nichteinverstanden sein, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Vermerk"Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" an presse@swr.de.Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell