Es ist seit Wochen heiß und trocken. Und ein Ende der Hitze istnicht in Sicht. In weiten Teilen von Rheinhessen und dem Pfälzer Waldherrscht höchste Waldbrandgefahr. Tagelang beherrschte zuletzt einFeuer in Brandenburg die Schlagzeilen und zeigt, wie schnell auch inDeutschland großflächig Bäume in Flammen stehen können. Auch hier imLand hat es bereits kleinere Wald- und Feldbrände gegeben. Bisheraber hatte die Feuerwehr alles im Griff. War das Glück? Sind dieFeuerwehrleute tatsächlich so gut ausgebildet und ausgerüstet? Oderist ein großer Waldbrand auch in Rheinland-Pfalz möglich? "ZurSache"-Reporterin Meike Gehlsen hat recherchiert.Moderation: Britta KraneGast im Studio: Prof. Andreas Pitz, Gesundheitsexperte HochschuleRheinMainWeitere Themen der Sendung:- Bleibt es bei Schließung der AutobahnpolizeistationEmmelshausen? - Der Widerstand wächst- FDP-Chef Wissing unter Druck - Basis in Koblenz rebelliert gegenihren Vorsitzenden- Zur Sache will's wissen: Wie sieht die ärztliche Versorgung inRheinland-Pfalz in Zukunft aus?- Ärzteketten erobern Rheinland-Pfalz - Ist das das Aus für dieletzten Landärzte?- Diagnose per Videoarzt - Wann kommt die Telemedizin ins Land?- Zur Sache-hilft: Bleibt der Betreuer an den Bestattungskostenhängen?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.