Im Wald, im Auto, am Arbeitsplatz: 70% der Deutschen masturbieren heimlich in der Öffentlichkeit

Leipzig/Hof (ots) - Rund 70% der Deutschen haben sich schon einmalheimlich in der Öffentlichkeit selbst befriedigt. Sie bauen denlüsternen Kick ungeniert in ihren Tagesablauf ein und verlagern denSolo-Sex auch gern an unkonventionelle Orte - das ergab eine Umfrageder Erotik-Community JOYclub unter 10.000 Männern und Frauen im Juni2018. Ferngesteuerte Sextoys werden hierbei immer beliebter, ersetzenaber nicht das Geschick der eigenen Fingerspitzen.Frivole Lieblingstatorte für den Genuss zwischendurch sind Wälderund Strände (42,5%) sowie das Auto (38,2%), so die Studie. Kurios:Einige der Befragten gaben im Freitextfeld an, zum Masturbieren amliebsten in den Keller zu gehen.Lustvolles Arbeiten neu definiertSolo-Sex im Büro ist keine Seltenheit. Ganz im Gegenteil. So gabein Drittel der befragten Männer (33,7%) an, die Hand bereits von derTastatur in die Boxershorts verlagert zu haben. Auch ein Viertel derbefragten Frauen (25,9%) hat sich am Arbeitsplatz schon ihrer Lusthingegeben. Dem produktiven Arbeitsklima dürfte es dabei zu Gutekommen, dass dies in der Regel nicht am Schreibtisch, sondern aufToiletten und Umkleidekabinen vonstatten geht.Voll im Trend: Digitalisierung der SelbstbefriedigungGanze 15,2% der 5.000 befragten Frauen gab an, hierfür schoneinmal ein App-gesteuertes Sextoy verwendet zu haben. Diese Zahlließe sich sogar noch steigern, denn: 45% der befragten Männerzeigten sich sehr interessiert daran, der Partnerin beim heimlichenMasturbieren in der Öffentlichkeit durch ein ferngesteuertesSpielzeug zu helfen.Zu einem neuen Trend des Pärchen-Sex entwickelt sich übrigens der"Remote-Sex", die nächste Stufe des Sextings: Liebende tauschen dabeierst intime Chat-Nachrichten aus und masturbieren dann mit HilfeApp-gesteuerter Sextoys an ungewöhnlichen Orten. "Insbesondere fürPaare, die in einer Fernbeziehung leben, bringt die Digitalisierungder Sexualität auch klare Vorteile mit sich", beschreibtJOYclub-Sprecherin Tina Höch ihre Beobachtungen innerhalb derErotik-Community.Masturbation sorgt für GlücksgefühleSexualität sorgt für eine starke Ausschüttung von Endorphinen undlöst dabei körperliche und seelische Spannungszustände. Vor allem instressigen Situation gilt die positiv-regulatorische Wirkung vonSelbstbefriedigung als lustvolle und überaus effektiveGesundheitsvorsorge, weiß Sexualtherapeutin Dr. med. Heike Melzer.Die Expertin mahnt jedoch dazu, Sexualität nicht als Genussmittel zumissbrauchen, sondern die Nähe zu sich selbst oder anderen ganzbewusst zu genießen.Das scheinen die meisten Menschen auch zu beherzigen. Weitausbeliebter als der Kick der Öffentlichkeit sind besonders intimeMomente: 67,1% der Frauen und 59,7% der Männer haben schon einmalheimlich neben ihrem schlafenden Partner masturbiert.